Firari iki şüpheli yakalanarak tutuklandı

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Nevşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan firari 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunda hırsızlık suçundan 3 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan M.S. ve tehdit suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası ile aranan B.A. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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