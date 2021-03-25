Kapadokya bahar ayında beyaza büründü

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde mart ayında yağan kar ile peribacaları beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peribacaları beyaza büründü. Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Güvercinlik Vadisi, Cevizlibağ ve Uçhisar Kalesi'nin beyaza bürünen görüntüsü kendisine hayran bıraktı.

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