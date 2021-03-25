Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu R.N.’nin uyuşturucu madde pazarladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan R.N.’nin evinde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 570 lira para bulundu.

R.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.