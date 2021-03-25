Terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi iki yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre, polis ekipleri, Suriye uyruklu A.E.V’nin, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Şahıs evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan Suriye uyruklu R.M. adlı kadının ihbarı üzerine Suriyeli M.M.A.M’nin DEAŞ üyesi olduğu için gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

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