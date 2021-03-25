Ukrayna’dan Kapadokya’ya uçak seferleri başladı Ukraynalı turistler havalimanında çiçek ve Türk lokumu ile karşılandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den havalanan ilk uçak bugün Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı. Ukraynalı turistler havalimanında çiçek ve Türk lokumu ile karşılandı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi artık Ukrayna’dan başlayan direkt uçak seferleri ile Ukraynalı turistleri misafir etmeye başladı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’den bu sabah havalanan ilk charter uçak seferi Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı. Ukrayna’dan Kapadokya bölgesine direkt uçak seferi ile gelen ilk kafile karanfil ve Türk lokumu ile karşılandı.

Turizmci Muzaffer Büyükbaş, Ukrayna’dan gelen ilk turist kafilesini karanfil ve Türk lokumları ile karşıladıklarını ifade ederek, 2021 yılında 6 bin Ukraynalı turisti misafir edeceklerini söyledi. Büyükbaş, “Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ukrayna’da artık insanlar Kapadokya’ya gidiyorum demeye başladı. Biz firma olarak zaten 6 yıldır Ukrayna’dan Kapadokya’ya misafirleri getiriyoruz. Artık Kapadokya Ukrayna’da bilinen bir destinasyon oldu. Dolayısıyla yakın gelecekte de ilave uçuşlar planlandı. Bir sonraki uçuşumuz Ukrayna Kharkıv’den yapılacak. İlk kafileyi mutlu bir şekilde karşıladık. Çiçekler ve Türk lokumlarıyla karşıladık. Bir sonraki uçağımız pazar günü Kiev’den kalkacak ve buradaki turistlerimizi yolcu edeceğiz. 2021 yılında Ukrayna’dan 6 bin turisti misafir edeceğiz” dedi.

Ukrayna’dan Kapadokya bölgesine ilk uçak ile gelen turistler, Kapadokya bölgesine geldikleri için son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.

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