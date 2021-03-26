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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayaşehir ünlü Japon kanalı TBS’de tanıtıldı

İHA

Kayaşehir ünlü Japon kanalı TBS’de tanıtıldı

Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir, Japonya’nın ünlü televizyon kanalı Tokyo Broadcasting System (TBS)’de tanıtıldı. Kapadokya bölgesinin eşsiz güzellikteki vadi vedoğa harikası peribacalarının da yer aldığı program yayınlandığı gün reytinglerde 1. sırada yer aldı.
Nevşehir Kalesi eteklerinde bulunan ve bir süre önce Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir’e yerli ve yabancı televizyon kanallarının ilgisi devam ediyor.
Bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda televizyon kanalını ağırlayan Kayaşehir’in son konukları Uzakdoğu’nun ünlü televizyon kanalı TBS oldu.
Japonya’dan yayın yapan TBS kanalında yayınlanan Sekai Fushigi Hakken / Discovery of the World's Mysteries adlı gezi ve eğlence programının çekimleri bir süre önce Kayaşehir’de gerçekleştirildi.
Kapadokya bölgesindeki çekimleri Tv Man UnionKatpatuka Film ortaklığında Nevşehirli Yönetmen Mustafa Karakaya tarafından gerçekleştirilen programda Kayaşehir’in tarihi hakkında bilgiler verildi.
Nevşehir Belediyesi’nde görevli Arkeolog Semih İstanbulluoğlu’nun açıklamalarına da yer verildiği program 13 Mart tarihinde ekranlara geldi.
Yayınlandığı gün Japonya'da reytinglerde 1. sırada yer alan program Uzakdoğu’da Kapadokya bölgesinin tanıtımına da ciddi katkılar sağladı.

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