Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti Çikolata kavanozunun içinden başka firmaya ait mini çikolata çıktı

Nevşehir’de bir vatandaş tarafından marketten alınan nutella isimli çikolata kavanozunun içerisinden başka bir firmaya ait paket içerisinde çikolata çıkması şaşırttı.

Nevşehir’de bir vatandaş markette 750 gram kavanoz içerisinde bulunan nutella marka çikolata aldı. Çikolatanın bir miktar tüketilmesinin ardından ise çikolatanın içerisinde paket ile karşılaştı. Durumu avukatı Sema Yurtbilir Yavuz ile paylaşan müvekkil, daha sonra ise kamera karşısında nutella marka çikolata kavanozun içerisinden cımbızla o paket çıkartıldı. Paket çıkartıldığında ise yüzeyi temizlenmesinin ardından da başka bir firmaya ait ambalaj içerisinde bulunan çikolata çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, "Kavanozun içerisinden yabancı bir cisim çıkartmış bulunmaktayız" dedi. Yurtbilir Yavuz, “Bugün müvekkilim çikolata kavanozunu benim ofisime getirdi. Daha sonra onunla beraber bu çikolata kavanozunun içerisinden gördüğümüz cismi çıkarttık. Bir naylon paket şeklinde gözüküyordu. Çıkarttıktan sonra baktığımızda gerçekten bir sürprizle karşılaştık. Çünkü başka bir markanın mini bir çikolata paketi vardı içinde. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Çünkü tamamen birbirinden alakasız iki firmanın çikolataları söz konusu. Yani aslında kavanozun içerisinden yabancı bir cisim çıkarmış bulunmaktayız” dedi.



“Hukuksal işlem başlatacağız”

Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, müvekkilinin firma ile iletişim kurduğunu, firma yetkililerinin ise "Acaba içerisine siz mi bir şey düşürdünüz" cevabının ardından "biz hukuksal işlemleri başlatıyoruz" dedi. Yurtbilir Yavuz, “Aslında müvekkilim firmayı aramış. Onlar dönüş yaparak cevabını şu şekilde vermişler. Acaba siz bu kutunun içerisine kendiniz düşürmüş olabilir misiniz diye bir cevap vermişler. Kendiler kabul etmedikleri için bu hatayı biz de hukuksal süreci başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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