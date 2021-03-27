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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat kandili mesajı yayımladı

İHA

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat kandili mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bu kutlu gecede Allah’ın kendisine kul olabilme şerefine ulaşan inananlardan olmayı dilediğini belirten Başkan Aktürk mesajında: “Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan bir Berat Kandilini daha hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu vesile ile Berat Kandilinizi tebrik ediyor, başta Ürgüplü hemşerilerimiz olmak üzere, Ülkemize, Milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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