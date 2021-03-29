Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir’de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir’de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.S. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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