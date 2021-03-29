Kapadokya’da gökyüzünde nikah kıyıldı Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, gökyüzünde nikah kıydı

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından gökyüzünde nikah kıyıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerden yaklaşık bin metre yükseklikte genç çiftin nikahı kıyıldı. Nevşehir’de yaşayan 23 yaşındaki İbrahim Korkmaz ve Almanya’da yaşayan Gülten Kara evlenmeye karar verdi. Genç çift gökyüzünde balonlar eşliğinde nikahlarının kıyılması için Gülşehir Belediye Başkanlığına müracaat etti. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’de gençlerin isteğini geri çevirmeyerek yerden yaklaşık bin metre yükseklikte genç çiftin nikahını kıydı.

Gökyüzünde dünya evine giren genç çiftin mutlulukları görülmeye değerken Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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