Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti

İHA

Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti

2 Mart tarihinde korona virüs risk haritasında 'orta riskli' grupta olan ve normalleşme süreci başlayan Nevşehir bugün itibarıyla 'çok yüksek riskli' gruba geçti.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart başında açıklanan haritaya göre orta riskli grupta yer alan Nevşehir, Mart sonu itibarıyla çok yüksek riskli kategoriye geçti. Nevşehir’in çok yüksek riskli gruba geçmesinin ardından ise Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya Üniversitesinde öğrencilere acil yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesinde öğrencilere acil yardım ...
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı Nevşehir Belediyesi sınava hazırlanan öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda ...
Kapadokya’da gökyüzünde nikah kıyıldı Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, gökyüzünde nikah kıydı
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzünde nikah kıyıldı Gülşehir ...
Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı
Kapadokya’ya günbatımı için akın akın geliyorlar Türkiye’nin dört bir yanından Kapadokya’ya günbatımı için geliyorlar
YEREL HABERLER Kapadokya’ya günbatımı için akın akın ...
Nevşehir’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de metruk binalar yıkılıyor
Kapadokya’da gökyüzü balonlarla buluştu Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzü balonlarla buluştu Kapadokya’da ...
Belediye Başkanı Savran’dan kandil mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran’dan kandil mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat kandili mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Berat kandili mesajı ...
Kapadokya’da balon turları 6 gündür yapılamıyor Kapadokya’da balon turları bugün de iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları 6 gündür ...