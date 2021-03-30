Nevşehir Valisi Becel, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi Nevşehir “kırmızı çizgisini” çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart’ta Kırmız Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması Nevşehir’de düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayalara geçiş önceliği verilmesi için 81 İl Valiliklerine kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi ile yayımlanan genelge sonrasında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Haydar Çankaya İlkokulunda program düzenlendi. Programa katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada öğrencilere trafik önceliği konulu boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e burada öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi.

Daha sonra ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile yaya geçidine kırmızı çizgiyi çekti.

Program öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmesi ile sona erdi.

Uçhisar’da düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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