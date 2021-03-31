Nevşehir’de bal hırsızlarına ev hapsi verildi 3 kilogram bal çaldılar, ev hapsi cezası aldılar

Nevşehir’de bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinde ikisine ev hapsi verildi.
Edinilen bilgilere göre, Kıratlıoğlu Mahallesinde bir ikamette yaklaşık değer 2 bin lira olan 2 adet halı, 1 adet çantalı matkap, 3 kilogram ağırlığında bal çalan hırsızlık şüphelileri T.Y., V.Y., H.T. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve V.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.T. ve F.K.’ya ise ev hapsi verildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.