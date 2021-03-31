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Nevşehir Belediyespor: 2 - Alemdağspor: 1

İHA

Nevşehir Belediyespor: 2 - Alemdağspor: 1

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Alemdağspor’u son dakikada bulduğu gol ile 21 mağlup etti.
Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor’u konuk etti. İlk yarısının golsüz sona erdiği maçta Nevşehir Belediyespor 62.dakikada İlyas Ural’ın kaydettiği gol ile maçta 10 öne geçti. 67.dakikada konuk ekip Alemdağspor Alperen Bektaş’ın kaydettiği gol ile maçta 11 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra daha atak oynayan Nevşehir Belediyespor maçın uzatma dakikalarında Fatih Kıran’ın kaydettiği gol ile maçı 21 kazandı.
Gazi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve TFF tarafından akredite edilen kişiler takip etti.

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