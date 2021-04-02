Nevşehir Belediyespor´da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)-NEVŞEHİR Belediyespor, Misli.com 3´üncü Lig 1´inci grupta perşembe günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-04-02 18:00:52



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