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Nevşehir’de 40 yaşındaki öğretmen Covid-19’dan vefat etti

İHA

Nevşehir’de 40 yaşındaki öğretmen Covid-19’dan vefat etti

Nevşehir il merkezinde Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni 40 yaşındaki Caner Erdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Caner Erdoğan koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedavi uygulanmasına başlandı. Bir süre sonra rahatsızlanan öğretmen Erdoğan, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisinin önce yoğun bakımda devam edilen Caner Erdoğan daha sonra ise entübe olarak tedavisine devam edildi. Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdoğan’ın herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Valiliğin sosyal medya hesabından, "Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" mesajını paylaştı.

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