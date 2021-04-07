Vali Becel, Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in ziyaretine eşlik eden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, halkımızın hizmetine açılan Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgi aktardı. Nevşehir ve çevresine modern sağlık hizmeti sunan, Ürgüp’teki ilk özel sağlık kompleksi Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini gezen Vali İnci Sezer Becel, halka sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri, cihazlar ve tedaviler hakkında bilgi aldı.

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