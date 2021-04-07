Nevşehir’de Ramazan pide fiyatlarına zam yok

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Nevşehir’de bu yıl Ramazan pide fiyatlarına zam getirilmediği açıklandı.

Nevşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarına zam yapılmadığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Nevşehir’de Ramazan ayı boyunca tekli pideler 1 lira 50 kuruştan satılacakken çiftli pideler ise 3 liradan satılacak.

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