Nevşehir’de Ramazan pide fiyatlarına zam yok

Nevşehir’de bu yıl Ramazan pide fiyatlarına zam getirilmediği açıklandı.
Nevşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pide fiyatlarına zam yapılmadığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Nevşehir’de Ramazan ayı boyunca tekli pideler 1 lira 50 kuruştan satılacakken çiftli pideler ise 3 liradan satılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.