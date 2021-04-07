Avanos Belediyesi koronavirüs nedeniyle iki müdürlükte hizmet veremeyecek

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Avanos Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle iki müdürlüğünde 10 gün süreyle hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

Avanos Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgını sebebiyle Fen İşleri ve İmar Müdürlüğümüz 10 gün süreyle hizmet veremeyecektir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız” ifadeleri paylaşıldı.

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