Derinkuyu’da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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