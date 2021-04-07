KAPTİD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

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Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (KAPTİD)’nde yapılan kongrenin ardından başkanlığa seçilen Teyfik Ölmez başkanlığında yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Teyfik Ölmez başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Teyfik Ölmez başkanlığında düzenlenen toplantıda görev dağılımı yapılırken Başkan yardımcılığına Dilek Yulaf, Genel Sekreterliğe Yusuf Yiğitoğlu, Muhasipliğe Cengiz Uzgören getirilirken Selami Fener, Nihat Yılmaz ve Nejat Yıldırım ise yönetim kurulu olarak belirlendi.

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