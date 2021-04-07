Nevşehir’de koronavirüs denetimleri devam ediyor

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından işyerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında işyerlerine uygulanan şok denetimler aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerimiz tarafından Nevşehir’de vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şok denetimler aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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