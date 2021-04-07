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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimi yapılacak

İHA

İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimi yapılacak

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde İbrahimpaşa köyü muhtarlığı görevine seçilen Muammer Aydın’ın istifasının ardından Ürgüp İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimlerinin 6 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde 31 Mart 2019 tarihinde muhtarlık görevine seçilen Muammer Aydın bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köye Muhtar azalarından Ali Özden geçici muhtar olarak atanmıştı. Ürgüp İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçiminin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak açıklandı.

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