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Vali Becel: "Türk Polis Teşkilatı huzur ve emniyet içinde yaşamasının en büyük güvencelerinden biri olmuştur"

İHA

Vali Becel: "Türk Polis Teşkilatı huzur ve emniyet içinde yaşamasının en büyük güvencelerinden biri olmuştur"

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu 176.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıllık tecrübe ve birikimiyle aziz milletimizin barış, huzur ve emniyet içinde yaşamasının en büyük güvencelerinden biri olmuştur" dedi. Vali Becel, “Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzenini ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenmiştir. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili görev anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Türk Polis Teşkilatımız, terörle mücadele ve organize suç örgütlerinin çökertilmesi başta olmak üzere, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması, faillerin yakalanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda takdirle karşılanan bir vazife şuuru içerisindedir. Vatanı için, milletimizin birlik ve beraberliği için canını ortaya koymaktan çekinmeyen, çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Polis Teşkilatımız, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü kutluyorum. Nevşehir’in güven ve huzuru için gayret gösteren emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle yâd ediyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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