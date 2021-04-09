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56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Nevşehir’den başlıyor Vali Becel: "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Kapadokya için önem arz ediyor"

İHA

56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Nevşehir’den başlıyor Vali Becel: "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Kapadokya için önem arz ediyor"

Nevşehir’de 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesinde Crowne Plaza Otelde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Direktörü Roland Hofer basın toplantısı düzenledi.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun her geçen gün öneminin artarak devam ettiğini belirtti. Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısını yapacağız. 55 yıl önce başlatılan Bisiklet Turu'nda koşanlardan biri de benim. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri oldu. Tur, her geçen gün önemi artarak devam eden bir organizasyon haline geldi. Şimdiye kadarki yapılan en güçlü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu koşuyoruz” dedi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de yaptığı konuşmada, 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğimiz ve başlangıç noktası olacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu NevşehirKapadokya etabı da bu anlamda ilimiz açısından büyük önem arz eden organizasyonlardan birisidir diye konuşurken, "Daha önce 2016 yılında ilimizde gerçekleştirilen 52. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilimizin tanıtımına büyük katkılar sağlamış ve çok sayıda sporcu ilimizde ağırlanmıştır. 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğimiz ve başlangıç noktası olacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu NevşehirKapadokya etabı da bu anlamda ilimiz açısından büyük önem arz eden organizasyonlardan birisidir. Nevşehir Kayaşehir’den başlayacak olan NevşehirKapadokya etabı, Ortahisar, Üçgüzeller, Avanos, Çavuşin, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar’dan devam ederek 167.3 km’lik bu güzergâhın 4 kez geçilmesinin arından Ürgüp Meydanı'nda sona erecektir. 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; NevşehirKapadokya etabının ardından Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarından sonra 18 Nisan'da Kuşadası etabıyla sona erecektir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ise Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından günün anısına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye plaket takdim etti.
56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu basın toplantısına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Bisiklet Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.

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