Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu iptal edildi

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Nevşehir’de yarın yapılacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bisiklet turu, Konya etabı ile devam edecek.

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