Kapadokya'da turistlerin kar keyfi

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Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

Nevşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgeye tatil için gelen yabancı turistler karın keyfini yaşadı. Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, bol bol fotoğraf çekindi, Göreme, Paşabağ ve Uçhisar'da gezinti yaptı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Avanos Metin YILDIRIM

2021-04-11 12:50:23



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