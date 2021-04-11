Nevşehir’de yoğun kar yağışı iş yerinin şemsiyesini kırdı Yağan karı tartamayan şemsiye kırıldı

Nevşehir şehir merkezinde Cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı aralıklarla etkili olmayı sürdürüyor. Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışını tartamayan bir iş yerine ait şemsiyenin kırılma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir’de Cuma gecesi başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sonrasında kent merkezinde yüksek kesimlerde 50 santime ulaşırken, kent merkezinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan şemsiye, yağan kar yağışını tartmaması sonrasında kırıldı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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