Nevşehir’de kar kalınlığı 42 cm olarak ölçüldü

Nevşehir’de geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve 2 gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 42 cm olarak ölçüldü.

Nevşehir’de Cuma günü yağan kar yağışı birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından kar kalınlığı il merkezinde 36 cm olarak ölçülürken Avanos ilçesine bağlı Altıpınar köyünde ise 42 cm olarak ölçüldü.

Nevşehir’de Cuma akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından il merkezinde kar kalınlığı 36 cm olarak ölçülürken metrekareye ise iki gün boyunca 34,5 kilogram kar düştüğü öğrenildi.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Altınpınar köyünde ise kar kalınlığı 42 cm olarak ölçülürken yüksek kesimlerde kar kalınlığının 55 cm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

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