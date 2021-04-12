Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi Kapadokya’da karla birlikte beyaza bürünen peribacaları havadan görüntülendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kar yağışı sonrası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kaplayan beyaz örtü, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Nevşehir’de Cuma akşam başlayan kar yağışı, iki gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.