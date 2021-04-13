Bims fabrikalarından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Nevşehir’de iki farklı bims fabrikasından hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de faaliyet gösteren iki farklı bims fabrikasından şerit çekme makinasını çalarak kayıplara karışan şüpheli F.G. jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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