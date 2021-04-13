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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AHİKA, Nevşehir Belediyesi’nin iki projesine 2 milyon 977 bin lira hibe desteği verdi

İHA

AHİKA, Nevşehir Belediyesi’nin iki projesine 2 milyon 977 bin lira hibe desteği verdi

Nevşehir Belediyesi ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) arasında Nevşehir’de uygulanacak olan iki ayrı proje için sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından imza altına alınan sözleşme gereği AHİKA, Nevşehir Belediyesi’nin ‘Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi’ ve ‘Kapadokya Kültür ve Sanat Sokağı Sokak Sağlıklaştırma’ projelerine yaklaşık 3 milyon lira destek sağlayacak.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Proje Birimi tarafından hazırlanan Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi Projesi’ ve ‘Kapadokya Kültür ve Sanat Sokağı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.
AHİKA’nın toplamda 2 milyon 977 bin lira mali destek sağlayacağı projeler için sözleşme imzalama töreni düzenlendi.
Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen törende söz konusu projelere ilişkin sözleşmelere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından imza koyuldu.
Törenin ardından Genel Sekreter Varol, Nevşehir ve bölge turizmine de ciddi katkılar sağlayacağına inandığı her iki projenin şehre hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Belediye Başkanı Savran da, desteklerinden dolayı AHİKA ve Genel Sekreter Varol’a teşekkür etti.
Nevşehir’e değer katacak yeni projeler için bütün güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Savran, sözleşmeleri imzalanan her iki proje için AHİKA’dan ciddi bir mali destek alacaklarını söyledi.
AHİKA’nın 1 milyon 521 bin lira destek sağlayacağı Kapadokya Kültür ve Sanat Sokağı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği ile Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlandığını ifade etti.
Projenin halk arasında ‘Kasaplar Çarşısı’ olarak bölgede gerçekleştirileceğini belirten Savran, “Nevşehir il merkezinde, şehrin ana caddesi olan Atatürk Bulvarı ile Nevşehir’in simgesi olan Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve turizmde yeni bir destinasyon noktası olan Kayaşehirin gezi güzergahında yer alan, içinde sivil mimari örneklerinin bulunduğu sokağın cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılarak turizme kazandırılacak. Burasının halkın, kadınların ve esnafların kullanımına açılması, bu turistik ve kültürel mirasın korunarak mevcut kullanımının iyileştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, turizme kazandırılarak cazibe noktası haline getirilmesi ve şehirdeki konaklama süresinin artırılması şehir ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak” dedi.
Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi Projesi’nin ise Nevşehir Kalesi çevresindeki Kayaşehir’de hayata geçirileceğini ve bu proje için de AHİKA’nın 1 milyon 456 bin lira katkı sağlayacağını açıklayan Savran, hayata geçirilecek proje ile birlikte Kayaşehir’in Kapadokya’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline dönüşeceğini belirtti.
Savran, “Kayaşehir’de , Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi ve Kayaşehir Mobil Uygulamasını hayata geçiriyoruz. 360 Derece Sanal Tur ile ziyaretçilerin Kayaşehir’e gelmeden önce, gelince ve gittiklerinde de yanlarında bulunması gereken bir kaynak oluşturacağız ve tarihi mekanlarda yaşanan olayları canlandırmalar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile tekrar kurgulayarak, her yaş grubundan ziyaretçilere Nevşehir ve Kapadokya tarihini deneyimletme imkanı sunacağız. Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezine gelen ziyaretçiler bu sayede bulundukları kültürel mekana ait bilgileri interaktif yöntemler ile detaylı bir şekilde, hızlı ve kolay öğrenebilecek” diye konuştu.

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