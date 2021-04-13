Nevşehir’de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat arttı

Korona virüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu ‘kırmızı’ kategoride bulunan Nevşehir’de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8 Şubat tarihinden bugüne kadar 5,2 kat artış gösterdi.
Türkiye’nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu ilk kez 8 Şubat tarihinde yayınlandı. 8 Şubat tarihinde yayınlanan tabloda Nevşehir’de 100 binde görülen vaka sayısı 66,16 olarak açıklanmasının ardından aradan geçen zaman da Nevşehir’de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat artış gösterdi.
Nevşehir’de 8 14 Şubat tarihleri arasında yüz bide 66,16 olarak açıklanan vaka sayısı 39 Nisan tarihleri arasında ise 343,98 olarak açıklandı. Açıklanan rakamların ardından aradan geçen 2 aylık zaman diliminde Nevşehir’de Covid19 vaka sayısı 5,2 kat artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.