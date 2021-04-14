Nevşehir Belediyespor - Payasspor: 2-0

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HAKEMLER: Sait Tuzcu, Mutlu Çiğdem, Abdullah Melih Karaduman

STAT: Nevşehir Gazi

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur, İsmail, Efecan (Dk. 88 Cumhur), Muhammed Burak Taşdemir (Dk 88 Emre), Hasan, Erhan, Mehmet , Hamza (Dk.52 Buğra), Ahmet (Dk.88 Süleyman), Fatih (Dk.67 Mustafa), Muhammet Furkan Işık

PAYASSPOR: Erkan, Süleyman, Gökhan, Ertaç (Dk.45 Samed), Muhammet Ali, Yasin, Oğuzhan, Ferhat (Dk. 45 Hasan), Berkant, Vedat, Hamza (Dk. 85 Ercan)

GOL: Dk.20 Muhammed Burak, Dk. 68 Mehmet (Nevşehir Belediyespor)

SARI KART: İsmail (Nevşehir Belediyespor) Gökhan, Hamza (Payasspor)

Misli com. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kendi sahasında Payasspor 2-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-04-14 20:02:32



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