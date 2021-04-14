Nevşehir Belediyespor - Payasspor: 2-0

HAKEMLER: Sait Tuzcu, Mutlu Çiğdem, Abdullah Melih Karaduman
STAT: Nevşehir Gazi
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur, İsmail, Efecan (Dk. 88 Cumhur), Muhammed Burak Taşdemir (Dk 88 Emre), Hasan, Erhan, Mehmet , Hamza (Dk.52 Buğra), Ahmet (Dk.88 Süleyman), Fatih (Dk.67 Mustafa), Muhammet Furkan Işık
PAYASSPOR: Erkan, Süleyman, Gökhan, Ertaç (Dk.45 Samed), Muhammet Ali, Yasin, Oğuzhan, Ferhat (Dk. 45 Hasan), Berkant, Vedat, Hamza (Dk. 85 Ercan)
GOL: Dk.20 Muhammed Burak, Dk. 68 Mehmet (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: İsmail (Nevşehir Belediyespor) Gökhan, Hamza (Payasspor)
Misli com. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kendi sahasında Payasspor 2-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-04-14 20:02:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.