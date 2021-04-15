Vali Becel’i turizmciler ziyaret etti

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1522 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve beraberindeki heyet Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

1522 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici başkanlığında KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Rehberler Odası Başkanı Yunis Ünal Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1522 Nisan Turizm Haftası dolasıyla turizmcilerin haftasını kutlarken koronavirüs ile mücadelede sona gelindiği zaman Kapadokya bölgesinin eski hareketli günlerine döneceğine inandıklarını kaydetti.

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