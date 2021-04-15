Nevşehir’de Mart ayında 199 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mart ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Mart ayında Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’de konut satış rakamları açıklandı. Mart ayında Nevşehir’de 199 konut satışı gerçekleştirilirken Kırıkkale’de 411, Aksaray’da 450, Niğde’de 465 ve Kırşehir’de ise 307 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasında en az konut satışı Nevşehir’de gerçekleştirilirken en fazla konut satışı ise 465 konut satışı ile Niğde’de gerçekleşti.

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