Kabak çekirdeği hırsızı tutuklandı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında 160 kilogram kabak çekirdeğini çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kaymaklı kasabasında ikamet eden M.A. depo olarak kullanılan odasında bulunan 160 kilogram ağırlığındaki kabak çekirdeğinin çalınmasıyla ilgili şikayetçi etti. Jandarma ekipleri tarafından kasabada 18 güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelisi Ö.K.’nın olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi Ö.K. saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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