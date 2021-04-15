Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.Ö. Avanos ilçesinde bağlık Özkonak beldesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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