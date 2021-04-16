Kombi hırsızı tutuklandı

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Nevşehir’de bir inşaattan kombi çalan hırsızlık şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde inşaattan bir adet kombinin çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 23 yaşındaki R.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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