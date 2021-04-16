Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Boğazköy ve merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucudan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Boğazköy’de E.T.’nin yapılan üst aramasında 1 gram metamfetmain, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirilirken, Göreme beldesinde de C.T.’nin yapılan üst ve araç aramasında 1 gram metamfetamin ve 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından her iki şüphelide gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.