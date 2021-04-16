Zarların içinden uyuşturucu çıktı

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Nevşehir'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünde Afgan şüphelinin üzerindeki oyun zarlarının içerisinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Afganistan uyruklu AB.M’nin yapılan üst aramasında oyun zarları ele geçirildi. Narkotik köpeği Su'nun tepki vermesi üzerine incelenen zarların içerisinde 506 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, şüpheli AB.M. gözaltına alındı. AB.M.’nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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