Nevşehir’de 1 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde görevi yaptırmamak için direnme suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesince görevini yaptırmamak için direnme suçundan aranan ve 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Ş.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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