Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara HES kodlu anahtarlık

Nevşehir Belediyesi, vatandaşlar için tasarladığı ve üzerinde kişinin HES kodunun yazılı olduğu anahtarlıkların dağıtımına başladı. Dileyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binasındaki Turkuaz Masa ve Hizmet Binası’ndaki Kentli Servisi’ne başvurarak anahtarlıklarını ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Nevşehir Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli kapalı mekanlara girişte görevliye ibrazı zorunlu hale gelen HES koduna ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için adım attı. Uygulama ile birlikte Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binasındaki Turkuaz Masa ve Hizmet Binası’ndaki Kentli Servisi’ne kimlikleri ile başvuran vatandaşlara kısa süre içerisinde kişinin HES kodunun karekod haline getirildiği anahtarlık teslim ediliyor. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da dağıtımın başladığı ilk gün Turkuaz Masa’ya gelerek burada kendisi için hazırlanan anahtarlığını aldı. Savran gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşın günlük hayattaki yaşantısını kolaylaştırmak adına küçük bir jest yapmak istediklerini belirtti.

HES kodu konusunda özellikle yaşlıların akıllı telefon kullanmadıkları için zorluk çektiğini kaydeden Savran, “Bir yılı aşkın süredir koronavirüs gerçeği var. Pandemi nedeniyle bir takım uygulamalar hayatımıza girdi. HES kodu da bunlardan biri. Özellikle kapalı mekanlara girerken HES kodu gerekli. İleri yaştaki vatandaşlarımız bu konuda zorlanabiliyor. Gençlerde de sorunlar olabiliyor, bazen telefonun şarjı bitiyor, akılda tutmak da zor. Hazır barkod olması oradaki görevlinin de işini kolaylaştırmasına neden olması için küçük bir jest yaptık. Vatandaşlarımız belediyeye başvurarak kimlik bilgileriyle HES kodunu alabiliyor. Barkod okuyucuyla rahatlıkla okunabilecek bir anahtarlık hediye ediyoruz kendilerine. Böylelikle günlük hayatta bir pratiklik kazandırmış oluyoruz.” dedi.

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