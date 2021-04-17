Nevşehir’de asayiş olayları yüzde 6 azaldı

Nevşehir Valiliği tarafından yılın ilk 3 ayında il genelinde asayiş olaylarının yüzde 6 azalış gösterdiğini açıkladı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2020 yılının ilk 3 ayında 2 bin 334 asayiş olayı varken 2021 yılının ilk 3 ayında bu rakamın 2 bin 205’e düştüğünü ve asayiş olaylarının yüzde 6 azaldığını açıkladı. Nevşehir’de geçen yılın 3 ayına göre bu yıl kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 11, topluma karşı işlenen suçlar yüzde 36 ve siber suçlarda ise yüzde 36 azalma olduğu açıklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.