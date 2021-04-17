Avrupa 3'üncüsü halterci Şaziye Erdoğan'ın hedefi olimpiyatlar

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) RUSYA´nın başkenti Moskova´da 3-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası´nda, 49 kiloda bronz madalya kazanan Şaziye Erdoğan (29), memleketi Nevşehir´de yaptığı çalışmalarla Tokyo Olimpiyatları´na hazırlanıyor.
Nevşehir´de yaşayan Şaziye Erdoğan, 3-11 Nisan tarihleri arasında Rusya´nın başkenti Moskova´da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası´nda 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ardından memleketine dönen Erdoğan, çalışmalarına ara vermeden 23 Temmuz´da Japonya´da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları´na hazırlanmaya başladı.
Yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şaziye Erdoğan, "Pandemi dönemi olmasına rağmen sıkı bir çalışma ortaya koydum. Performansımı en iyi şekilde sergileyerek 2 aylık bir çalışma süreci yaşadım. Rusya´nın başkenti Moskova´da düzenlenen Avrupa Şampiyonası´nda 49 kilogramda Avrupa 3´üncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Elimden gelenin en iyisini yaparak, Tokyo Olimpiyatları´nda ülkeme çok iyi bir derece kazandırmak istiyorum" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise Nevşehir´i sporda bir marka haline getirme kararlılığı içerisinde olduklarını vurguladı. Özdemir, "Milli sporcumuz, gururumuz, 3-11 Nisan´da Rusya´nın başkenti Moskova´da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası´nda bronz madalya elde etti. Kendisine şahsım, kurumum ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Tokyo Olimpiyatları´na 100 günden az kaldı. Elinden gelen gayreti göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hem maddi hem de manevi anlamda Şaziye Erdoğan´ın yanındayız. Bunu tüm sporcu kardeşlerimiz açısından da ifade ediyorum. Amacımız Nevşehir´i sporda bir marka şehir haline getirebilmektir" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şaziye Erdoğan açıklama
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir açıklama
Şaziye Erdoğan'ın antrenmanlarından genel ve detay görüntü
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-04-17 13:06:16
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