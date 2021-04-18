Nevşehir’de çatı yangını korkuttu

Nevşehir’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Nevşehir’de akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesinde bir apartmanın çatı katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.