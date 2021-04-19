Nevşehir’de 51 bin 939 kişi aşılandı

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde ilk doz aşı uygulanan kişi sayısı 51 bin 939 olduğu açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada 19 Nisan 2021 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 51 bin 939 olduğu açıklanırken ikinci doz uygulanan kişi sayısının ise 34 bin 67 olduğu ifade edildi.

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