Nevşehir’de aranan 21 şahıstan 6’sı tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 21 şahıs yakalanırken 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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