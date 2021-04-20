ASBİD Başkanı Dinler, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya KayseriNevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Geçtiğimiz Mart ayında yapılan kongre sonrasında Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanlığı görevine seçilen Romanya KayseriNevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Dinler,” Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Savran Bey’i makamında ziyaret ettik ve kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Mezunu olduğumuz okulumuz Nevşehir Anadolu Lisesi’nden spora uzanan farklı konularda sohbeti ve sıcak karşılaması için kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da ASBİD Başkanı Mehmet Dinler’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.