Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli E.K.’nin üst ve ev aramasında 11,7 gram metamfetamin, 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.